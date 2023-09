Henry Cavill è diventato un attore grazie a... Russell Crowe!

A volte gli incroci nella vita fanno sì che alcune persone continuino a combattere per il proprio sogno: è successo tempo fa anche ad Henry Cavill, dopo un incontro con Russell Crowe che gli ha cambiato la vita. Ora vi raccontiamo tutto.

È una storia che Henry Cavill ha raccontato più volte, perché quando era ancora un giovanissimo aspirante attore con poca esperienza è riuscito a incontrare Russell Crowe. Cavill gli ha proprio chiesto un consiglio, dicendogli che voleva fare l'attore nella vita e se secondo lui avrebbe dovuto provarci.

Russell Crowe allora gli ha risposto che il lavoro è bellissimo e il guadagno pure, ma ci sono delle volte in cui non vieni trattato bene. A quel punto il resto delle persone presenti si è accalcato per chiedere autografi a Russell Crowe ma Henry Cavill non voleva disturbarlo ancora e quindi non gliel'ha chiesto.

Qualche giorno dopo però Henry Cavill ha ricevuto un pacco proprio da Russell Crowe, con una maglietta di rugby dell'Australia, un barattolo di vegemite (crema spalmabile salata simile alla marmite britannica), il cd di una band e alcuni dolcetti australiani. Il vero tesoro di questo regalo però, stando alle parole di Cavill, era una foto di Russell Crowe presa dal Gladiatore. Sulla foto c'era scritto "Caro Henry, un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo". E tra l'altro sapete cosa pensa Russell Crowe della sua assenza ne Il Gladiatore 2?

Ecco, proprio quella frase ha aiutato Henry Cavill a perseguire il suo sogno quando non riusciva a trovare un ruolo, quando faceva avanti e indietro tra Los Angeles e il Regno Unito, lavorando in Inghilterra per potersi permettere i voli per ritornare negli Stati Uniti e fare i provini.

Cavill racconta che aveva il supporto della famiglia e del suo agente, ma quella foto firmata da Russell Crowe l'ha sempre aiutato in qualche maniera, perché per lui tutti quei rifiuti erano solo il primo passo. E alla fine di quelle mille miglia Russell Crowe ha interpretato il padre di Henry Cavill in Men of Steel, chiudendo un cerchio iniziato tanti anni prima.

Una di quelle coincidenze che ci fanno amare ancora di più il Cinema.

E voi la sapevate questa? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo con tutti i prossimi progetti di Henry Cavill.