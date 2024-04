Henry Cavill e Alan Ritchson nella prima clip di The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Henry Cavill e Alan Ritchson in una nuova spy story diretta da Guy Ritchie è quanto basta per anticipare un film da non perdere ma se non siete ancora convinti vi basterà vederli all'azione nella prima clip ufficiale di The Ministry of Ungentlemanly Warfare!

Nel video (che trovate in calce all'articolo), infatti, vediamo la missione della squadra capitanata dalla star di The Witcher che sembrerebbe davvero in alto mare con un marine morto fino a quando la situazione non diventa esplosiva!

Nel nuovo film di Ritchie, Cavill è Gus March-Phillipps fondatore del Commando n. 62 dell'esercito britannico mentre Ritchson ricopre il ruolo dell'ufficiale danese Anders Lassen: The Ministry of Ungentlemanly Warfare, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, vede la fondazione della prima organizzazione di forze speciale. Questa unità top- secret intraprese missioni audaci contro i nazisti, utilizzando tecniche di combattimento poco ortodosse e non del tutto "signorili" ma il loro approccio coraggioso cambiò radicalmente il corso della guerra. Nel cast anche Eiza González, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin e Babs Olusamokun. Il nuovo film di Guy Ritchie è tratto dall'omonimo libro Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII di Damien Lewis, concentrandosi in particolare sull'operazione segreta a largo dell'Africa occidentale.

La pellicola arriverà nei cinema statunitensi il prossimo 19 aprile: nell'attesa di scoprire quale sarà la data di uscita italiana non perdetevi il trailer di The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

