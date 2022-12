Henry Cavill dopo l'addio a Superman passa al MCU? I fan lo vorrebbero come Hyperion

Il Superman di Henry Cavill non è nei piani dei DC Studios e così dopo essere stato licenziato da James Gunn in maniera del tutto improvvisa e inaspettata, in molti sperano che in qualche modo l'interprete di Clark Kent possa ritornare nei panni di un altro amatissimo supereroe ma stavolta, del Marvel Cinematic Universe.

I fan pensano che l'attore, divenuto uno dei più apprezzati di sempre come Uomo d'Acciaio, potrebbe essere perfetto come Hyperion, che è di fatto considerato una versione alternativa dell'eroe DC, sia per la sua backstory che per i suoi poteri. Nato dallo dal lavoro dello scrittore Roy Thomas e dell'artista Sal Buscema, è apparso per la prima volta in The Avengers #69 del 1969 ed è stato nel corso degli anni sia un alleato che un potente nemico dei Vendicatori.

I social sono così stati invasi da post dedicati ad Henry Cavill, e sono in molti quelli che sperano di vederlo presto o tardi nel franchise rivale, non solo allo scopo di vedere finalmente in live-action un personaggio tanto sfaccettato come Hyperion ma anche, per punire i neonati DC Studios che hanno deciso di dare il benservito all'attore britannico, scegliendo al suo posto un nuovo interprete per il ruolo di Superman.

Già in precedenza si vociferava di una vera e propria rivolta nel settore creativo DC e la notizia del licenziamento di Henry Cavill non fa altro che alimentare questi rumour. Con tutti questi stravolgimenti in atto, James Gunn e Peter Safran riusciranno a trovare una quadra? Diteci la vostra nei commenti.