Henry Cavill dice addio a Superman: i messaggi d'affetto di Jason Momoa e Zachari Levi

Henry Cavill non vestirà più i panni di Superman. La notizia, condivisa dallo stesso attore sui social questa mattina, ha fatto in poco tempo il giro del mondo e ha colto tutti di sorpresa, sia fan che addetti ai lavori.

Le reazioni dei colleghi DC non hanno tardato ad arrivare, con la star di Aquaman Jason Momoa e di Shazam! Zachari Levi che hanno così commentato il post dell'attore su Instagram, ricolmo di messaggi d'affetto e di auguri per il futuro. Vi lasciamo lo screenhot dei messaggi in calce alla notizia.

"Ho appena avuto una riunione con James Gunn e Peter Safran e si tratta di una notizia triste. Dopo tutto, a quanto pare non tornerò nei panni di Superman. Dopo che lo studio mi ha detto di annunciare il mio ritorno a ottobre, prima dell'assunzione dei nuovi leader, darvi ora questa notizia non è tra le cose più facili che ho fatto, ma così è la vita", le parole di Henry Cavill su Instagram. "Il cambio della guardia è qualcosa che accade. Lo rispetto. James e Peter hanno un universo da costruire. Auguro a loro ea tutti coloro che sono coinvolti nel nuovo universo la migliore fortuna del mondo."

Per salutarvi, vi lasciamo con i messaggi dei fan DC, delusi dall'addio di Henry Cavill.