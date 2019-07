Henry Cavill diventa Adam Warlock in un'immagine ripresa da The Witcher

Sembra che qualcuno abbia in mente un altro ruolo da supereroe per Henry Cavill, dopo la diffusione sul web di un'immagine che lo ritrae nei panni di Adam Warlock, personaggio che vedremo in Guardiani della Galassia Vol. 3 e al quale sta lavorando il regista James Gunn, tornato al timone del progetto dopo il contestato allontanamento.

L'immagine è stata pubblicata dall'account Instagram di BossLogic, maestro di Photoshop. L'immagine riprende essenzialmente l'aspetto di Henry Cavill nella prossima serie tv in cui sarà protagonista, The Witcher, e lo cambia in modo tale che la star de L'uomo d'acciaio, abbia l'aspetto di quello che potrebbe essere Adam Warlock nel film di James Gunn.

Henry Cavill nell'immagine ha gli occhi gialli con quella che sembra una gemma incastonata sulla fronte. Indossa un mantello lungo e un costume apparentemente tutto rosso.



Warlock comparirà probabilmente in Guardiani della Galassia Vol. 3 e BossLogic con quest'immagine probabilmente suggerisce un'idea per l'attore che potrebbe interpretare il personaggio.

Henry Cavill ha interpretato per l'ultima volta Clark Kent/Superman nel 2017, recitando nel film Justice League, insieme a Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Ray Fisher e Jason Momoa.

Ora è in procinto di comparire sul piccolo schermo nel ruolo di Geralt di Rivia nella serie tv Netflix, The Witcher.

Su Guardiani della Galassia Vol. 3 circolano diverse speculazioni fra cui, Lady Gaga interesse amoroso per Rocket.

Nel frattempo Zoe Saldana stuzzica i fan sul suo ritorno nei panni di Gamora, dopo le vicissitudini del personaggio in Avengers: Endgame.