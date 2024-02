Henry Cavill ha accettato un ruolo nel MCU: sarà Dottor Destino in The Fantastic 4?

Dottor Destino comparirà alla fine di The Fantastic 4, almeno stando alle indiscrezioni, ma chi lo interpreterà? Gli ultimo rumor puntano in direzione di Henry Cavill, che però potrebbe aver accettato un altro ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, in queste ore il noto insider My time to shine hello - che per primo ha confermato il cast protagonista di The Fantastic 4 con diversi mesi d'anticipo rispetto all'annuncio ufficiale arrivato questa settimana dai Marvel Studios - ha commentato il rumor che sta circolando online e che vorrebbe nientemeno che Henry Cavill nei panni di Dottor Destino del MCU: lo scooper del settore ha dovuto frenare gli entusiasmo dei fan, specificando che l'attore di Justice League e The Witcher non sarà il noto villain dei Fantastici 4 in quanto avrebbe già accettato un altro ruolo nel MCU.

Ora resta da capire quale sia questo ruolo: per diversi anni il nome di Henry Cavill è stato associato a due diversi personaggi Marvel, ovvero Sentry e Capitan Bretagna, ma con il primo assegnato a Lewis Pullman e pronto a debuttare nel film Thunderbolts, resta disponibile solo il secondo, che considerata la nazionalità inglese della star (e soprattutto il suo fisico massiccio) potrebbe essere effettivamente il più adatto.

Restate sintonizzati con noi per tutte le prossime novità, ma intanto diteci: preferiste Henry Cavill come Dottor Destino o come Capitan Bretagna?