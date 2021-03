Henry Cavill, 5 film da recuperare se avete amato il ritorno di Superman in Justice League

Se siete tra i tanti estimatori del Superman di Henry Cavill apparso di recente in apparso di recente in Zack Snyder's Justice League, nonché della sua performance come Geralt nella serie Netflix The Witcher, ecco altri 5 pellicole (al di fuori del DCEU) in cui l'attore ha dimostrato di saper tenere botta sul grande schermo.

Partiamo con La fredda luce del giorno, film del 2012 che vede Cavill nel ruolo di un giovane affarista di Wall Street che cerca di salvare la sua famiglia dopo che è stata rapita durante una vacanza in Spagna. Per farlo, deve però vedersela con l'oscuro passato del padre, interpretato da Bruce Willis.

Se siete curiosi di conoscere il punto di svolta della sua carriera vi consigliamo di recuperare Immortals, peplum-fantasy che ha firmato il primo ruolo da protagonista di Cavill dopo diversi anni passati da interpretare personaggi secondari. Nel film l'attore impersona Teseo, in una storia che mescola la mitologia classica degli dei dell'Olimpo ad una forte impronta da pop corn-movie

Tra i ruoli più apprezzati della star de L'Uomo d'Acciaio troviamo invece Operazione U.N.C.L.E., esplosiva spy story diretta da Guy Ritchie uscita nel 2015, e Mission: Impossible - Fallout, sesto capitolo della popolare saga action in cui veste i panni del villain.

Infine vi ricordiamo che dallo scorso settembre su Netflix è disponibile Enola Holmes, film con Millie Bobby Brown che vede Cavill nei panni del celebre detective Sherlock Holmes.