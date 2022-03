I Helped Destroy People, Yahya Abdul Mateen nel film prodotta da Michael B. Jordan

L'attore Yahya Abdul Mateen II si aggiunge in doppia veste al film prodotto da Michael B. Jordan I Helped Destroy People, attualmente in sviluppo per Amazon Studios.

L'attore di Watchmen Yahya Abdul-Mateen II è la prima aggiunta al cast di I Helped Destroy People.

La pellicola prodotta dall'Outlier Society di Michael B. Jordan e Elizabeyth Raposo in associazione con gli Amazon Studios avrà Mateen come star e come produttore tramite la sua società di produzione House Eleven10.

Adattamento dell'omonimo articolo di Janet Reitman pubblicato nel 2021 sul New York Times, I Helped Destroy People vede come protagonista Terry Albury (Mateen) "un agente dell'FBI che è stato incaricato di infiltrarsi nelle comunità musulmane dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 in qualità di unica persona di colore nella sua divisione. Albury diverrà così disilluso dalla guerra al terrorismo che finirà con il rivelare pubblicamente dei documenti confidenziali per denunciare l'operazione segreta, venendo così incarcerato". Ben Watkins (Hand of God, Burn Notice - Duro a morire) ne scriverà la sceneggiatura.

Secondo quanto riportato da Deadline, gli Amazon Studios si sarebbero accaparrati i diritti per la pellicola in una situazione altamente competitiva. Nel 2019 Jordan aveva firmato un accordo con Amazon per la produzione di nuovi contenuti.

Al momento non sappiamo quando potrebbero iniziare le riprese di I Helped Destroy People, né quando il film potrebbe arrivare sugli schermi.