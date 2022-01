Help, il nuovo film sulla pandemia con Jodie Comer si presenta in un primo trailer!

Dopo l'arrivo di Locked Down dello scorso anno, uno dei primi film sulla pandemia, esce un altro titolo che vede al centro della vicenda la tragica situazione che ci ha colpiti due anni fa: Help. La pellicola, scritta da Jack Thorne e diretta da Marc Munden, vedrà come protagonista Jodie Comer. Troverete il trailer in cima all'articolo.

Ambientato in Inghilterra, più precisamente a Liverpool, il film mette al centro dell'azione Sarah (Jodie Comer), un'assistente sanitaria che si ritrova ad affrontare le difficoltà della gestione della pandemia da covid-19 in una casa di cura. Help è ambientato nel 2019, quando il personale come Sarah doveva combattere senza i DPI vitali ora noti e senza il supporto del governo di Sua Maestà. Si tratterà di un'opera di denuncia importante, soprattutto considerando il luogo in cui è ambientata. Infatti è noto a tutti che tra i più colpiti dalla pandemia ci sono soprattutto pazienti anziani, spesso residenti in luoghi come le case di riposo.

Dunque, mentre si prepara a tornare in TV con Killing Eve 4, Jodie Comer affronta questa difficile sfida, che la mette davanti a un ruolo decisamente delicato. Come ha dichiarato lo sceneggiatore, infatti, "Help è stato scritto con grande rabbia per lo stato di cura e la mancanza di priorità che è stata data in tutto il mondo". Una situazione che ha coinvolto fragili e non, soprattutto nei primi tempi. "Troppe persone disabili sono morte nel corso della pandemia perché i loro bisogni non erano considerati prioritari. [...] Mia madre era una delle persone che si prendevano cura degli altri e ho potuto testimoniare con i miei occhi il bellissimo sforzo che ha fatto per prendersi cura dei suoi pazienti e residenti. Un lavoro sottopagato, che è vitale in questo periodo. E coloro che hanno continuato ad entrare in quelle case, nonostante i rischi che si sono presi, e nonostante la paga bassa, sono i nostri veri eroi".

Thorne ha poi aggiunto che non si è mai ritrovato a fare un'operazione del genere, poiché normalmente non si lavora quando "il ferro è ancora caldo". Infatti il covid-19 è ancora una realtà solida in tutto il mondo, e in luoghi come le case di cura si stanno ancora affrontando molte delle lotte che vedremo nel film.

Help sarà disponibile negli USA su Acorn TV dal 31 Gennaio 2022.