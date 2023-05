Helmut Berger morto, la moglie accuse: 'Voglio chiarezza, troppe cose non tornano'

La morte di Helmut Berger ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del cinema, al quale va ovviamente a sommarsi il dolore provocato ai suoi cari, tra cui la moglie Francesca Guidato che proprio in queste ore si dice pronta a fare tutto il possibile per avere maggior chiarezza sulle cause della morte del marito.

Guidato, che anni fa si era separata da Berger senza però mai divorziare, ha infatti gettato alcune ombre sul modo in cui sarebbe stata gestita negli ultimi anni la salute del marito: "Sono sconvolta da questa tragica notizia. Ma voglio chiarezza sulla morte di mio marito e su tutto l'ultimo periodo della sua vita in Austria. Troppe cose non tornano, e ancora adesso, dopo 48 ore dalla sua morte, non è chiaro quale sia stata la causa" sono state le sue parole.

L'attrice ha proseguito: "C'è stato molto ostruzionismo per tenermi lontana da lui, nonostante Helmut avesse dichiarato ai media più volte che voleva fossi io a prendermi cura di lui nella sua vecchiaia, negli ultimi tempi però non riuscivo nemmeno a parlarci. [Le mie perplessità] sono cominciate un anno fa. Le comunicazioni avevano cominciato a diradarsi, lui era circondato da un entourage che non mi piaceva. Penso che l'abbiano gestito male. Non so dire cosa sia successo, ma è bene accertarlo". Nell'attesa di saperne di più, intanto, vi lasciamo qui la nostra recensione de Il Violinista del Diavolo, una delle ultime comparse di Helmut Berger sul grande schermo.