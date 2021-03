Hellsing, il manga diventa un film per Amazon: sarà scritto dai creatori di John Wick!

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, lo sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad sta lavorando con Amazon Studios per adattare il celebre manga horror Hellsing: il progetto sarà un lungometraggio cinematografico, e non una serie televisiva live-action.

Kolstad si è affrettato a commentare la notizia subito dopo la sua pubblicazione, confermandone la veridicità e dichiarando il suo amore per il manga, del quale è un fan da anni. "Da quando mio fratello mi ha fatto conoscere il manga e l'anime di Hellsing alcuni anni fa, sono stato ossessionato dalla possibilità di adattarlo", ha condiviso Kolstad in una nuova dichiarazione. "E quando Mike Callaghan e il suo team sono riusciti a garantirsi i diritti insieme a Brian Kavanaugh-Jones e Amazon, voglio dire -cavolo - mi sono ritrovato in un sogno!".

Per chi non lo conoscesse, il manga Hellsing è stato creato da Kouta Hirano nel 1997: lla serie horror è considerata un classico del genere e la sua interpretazione del soprannaturale ha affascinato generazioni di fan. Hellsing reinventa il mito di Dracula come un agente di nome Alucard che lavora per la Hellsing Organization, un gruppo che opera sotto la guida di Abraham Van Hellsing e mira a proteggere tutta l'Inghilterra dalle minacce soprannaturali.

Mike Callaghan, uno dei produttori del film, ha assicurato ai fan che ha lavorato instancabilmente per assicurarsi i diritti del manga originale ed è convinto che Amazon Studios abbia i mezzi necessari per rendere giustizia ad Alucard. "Ho sempre amato il genere dei vampiri, soprattutto quando un creatore è in grado di dargli il proprio tocco personale, quindi quando Derek mi ha presentato Alucard e l'Organizzazione Hellsing, sapevo che avevamo qualcosa di speciale in mano", ha detto Callaghan . "La reimmaginazione di Kouta Hirano della mitologia di Dracula e Van Helsing è un esilarante, bizzarro mashup di azione e orrore che è diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto. Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Amazon, che ci aiuterà a portare sullo schermo l'arguzia e la follia di Hellsing".

