Hellraiser: un teaser rivela la data di uscita del reboot del cult del 1987!

Nel Settembre 2021 sono iniziate le riprese di Hellraiser, reboot del cult del 1987. Adesso Hulu annuncia l'uscita del film con un brevissimo teaser, che troverete in cima all'articolo.

Il film, diretto da David Bruckner, farà parte della rassegna Huluween, proposta dalla piattaforma statunitense, dove arriverà a partire dal 7 Ottobre. La protagonista di Hellraiser sarà una giovane donna alle prese con la dipendenza che entra in possesso di un'antica scatola di puzzle. A un certo punto scoprirà che il suo scopo è quello di evocare i Cenobites, un gruppo di esseri soprannaturali sadici provenienti da un'altra dimensione.

La narrazione riprende in qualche modo la pellicola originale di Clive Barker, che ha presentato ai fan dell'horror l'iconico mostro noto come Pinhead. Qui la protagonista era una donna che si imbatteva nel corpo appena risorto e parzialmente formato di suo cognato. Per poterlo definitivamente rivitalizzare, la donna iniziava a uccidere per lui, in modo che potesse sfuggire agli esseri demoniaci che lo avevano inseguito dopo che era uscito dal loro sadico mondo sotterraneo.

Il cast del reboot vede Jamie Clayton come Pinhead, e un ricco gruppo di attori tra cui figurano Odessa A'zion, Jamie Clayton, Adam Faison, Drew Starkey, Brandon Flynn, Aoife Hinds, Jason Liles, Yinka Olorunnife, Selina Lo, Zachary Hing, Kit Clarke, Goran Visnjic e Hiam Abbass.