Hellraiser: la star del film Jason Liles parla di un possibile sequel!

Dopo anni Hulu ha rilanciato il mondo di Hellraiser con un film reboot atteso da migliaia di fan in tutto il mondo. Nel frattempo pare che HBO stia lavorando ad una serie tv totalmente scollegata dal canone del film appena uscito. Sembra, insomma, che la direzione presa sia quella giusta.

La pellicola, arrivata su Hulu nei primi giorni di ottobre, punta al rilancio totale della saga di Hellraiser, interpretato in questa nuova incarnazione dall'attrice Jamie Clayton, diventata famosa per il suo ruolo nella serie Netflix Sense8.

Sembra comunque che i produttori non vogliano fermarsi qui, al punto che starebbero pensando persino ad un sequel. Uno dei primi a farlo è stato Jason Liles che in Hellraiser interpreta il cenobita, membro di un ordine molto singolare. "So che David (il regista) ha detto nelle interviste che è pronto a fare un sequel. È pronto a fare sequel, e anche gli altri scrittori lo hanno detto." ha raccontato l'attore.

"Quindi, mi piacerebbe davvero vedere cosa David e gli sceneggiatori e l'intero team escogiteranno per la storia. Speriamo di tornare e immergerci un po' di più in quel mondo, ora che i fan vogliono un sequel. Penso che sarebbe molto divertente" ha raccontato riferendosi alle richieste dei fan trapelate sul web negli ultimi giorni. Dopo il punteggio ottenuto da Hellraiser su Rotten Tomatoes sembra che questa possibilità sia dietro l'angolo.

L'impatto avuto sul pubblico pare sia stato più che positivo, al punto che il regista di Hellraiser si è reso disponibile a tornare nei sequel. Cosa ne pensate? Credete sia una buona idea? Scrivetecelo nei commenti!