Hellraiser, il ritorno di Pinhead nel primo trailer ufficiale del reboot!

Metter mano ad un cult assoluto è sempre un'operazione rischiosa: Hellraiser detiene senza ombra di dubbio questo status per quanto riguarda il genere horror, ragion per cui speriamo che Hulu abbia fatto bene i conti quando si è trattato di dare il via alle operazioni per il reboot del film del 1987. Quale sarà il risultato?

Proprio in queste ore Hulu ci ha in effetti regalato la possibilità di dare un primo sguardo al risultato finale: dopo il teaser di Hellraiser rilasciato lo scorso agosto, infatti, il film di David Bruckner si presenta ora a noi nel suo primo trailer ufficiale, permettendoci di farci un'idea di ciò che vedremo e, soprattutto, del nuovo Pinhead.

La trama di Hellraiser si discosterà leggermente da quella del film originale: la protagonista sarà in questo caso una donna tossicodipendente che, entrata in possesso di un'antica scatola puzzle, evocherà inavvertitamente dei demoni noti come i Cenobiti, il cui scopo è torturare chiunque sia riuscito a risolvere l'enigma permettendo loro di infiltrarsi nella nostra dimensione.

Nel trailer fa quindi la sua comparsa anche l'iconico Pinhead, qui interpretato da Jamie Clayton: cosa ve ne pare? Credete possa rivelarsi all'altezza dell'originale? Diteci la vostra nei commenti! Doug Bradley, intanto, ha definito quella di Clayton una scelta interessante.