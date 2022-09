Hellraiser, il regista David Bruckner:'Sarei onorato di tornare per i sequel'

Hellraiser sta per tornare sui grandi schermi con un reboot firmato da David Bruckner alla regia, con Ben Collins e Luke Piotrowski alla sceneggiatura e David S. Goyer con Keith Levine alla produzione. Un team collaudato nel genere che ora si è lanciato in un'avventura affascinante e rischiosa come il riavvio di Hellraiser.

Il franchise di Hellraiser venne creato da Clive Barker, che parteciperà al progetto in qualità di produttore dopo la storica decisione di cedere i diritti a Entertainment Film Distributors alla fine degli anni '80, prima dell'uscita del film, credendo che non avrebbe avuto successo. Su Everyeye potete trovare il trailer del reboot di Hellraiser.



La storia l'ha smentito e ora David Bruckner si occuperà di riproporre la storia in un nuovo film, pronto eventualmente a tornare in sella per dirigere dei sequel:"Mi sono trovato davvero in soggezione per ciò che era stato creato, perciò vuoi rendere giustizia e vuoi rendere un omaggio dovuto. Al tempo stesso devi rispettare il tuo lavoro. Un film è qualcosa che ti porta via. Ti conduce in un posto tutto suo, quindi devi fidarti al tempo stesso delle tue ispirazioni. E ci sono così tante cose di cui essere entusiasti di Hellraiser. Questo è quello che potremmo ottenere in questo film ed è facile sognare oltre queste due ore di tempo e se le persone lo accettassero sarei onorato di tornare in quel mondo".



Hellraiser è un franchise horror con protagonista Pinhead e gli altri Cenobiti. Il primo capitolo della saga risale al 1987 ed è proseguito con numerosi film ed eventi raccolti in fumetti.



