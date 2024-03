Hellraiser: ci sono novità per il futuro della saga dopo il film del 2022?

Quale futuro si prospetta per il franchise di Hellraiser? Dopo che il film di Hellraiser del 2022 ha conquistato la stampa e gli spettatori del servizio di streaming on demand Hulu, cerchiamo di capire come si evolverà la leggendaria saga horror di Clive Barker.

Dopo che l'anno scorso si era parlato di un possibile sequel del nuovo corso di Hellraiser, firmato dal regista David Bruckner, in questi giorni il produttore Keith Levine ha avuto modo di svelare qualche dettaglio in più sul futuro del franchise: parlando con Comicbook per la presentazione del suo nuovo horror religioso The First Omen, infatti, il produttore ha confermato che ci sono dei piani per continuare la saga di Hellraiser, che va avanti dal 1987.

"Sì, ci sono dei piani. Stiamo cercando di realizzare un sequel del film del 2022 e ci sono state delle importanti conversazioni in proposito", ha rivelato Levine. "Non posso dire esattamente a che punto siamo con quelle conversazioni, ma posso confermare che il regista dello scorso capitolo, David Bruckner, è stato coinvolto in queste riunioni, diciamo così. Abbiamo speso molto tempo ed energie per rilanciare il franchise di Hellraiser, e abbiamo imparato tantissimo da quel primo capitolo. E penso che, andando avanti, metteremo a frutto tutto ciò che abbiamo sviluppato nel primo film. Speriamo di avere presto altre notizie da condividere."

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Hellraiser 2022.

Su Una Pallottola Spuntata - Collection ( Box 3 Br ) è uno dei più venduti di oggi.