Hellraiser: Judgment, un video dal dietro le quinte mostra qualcosa di molto interessante!

Un esclusivo "giro" dietro le quinte dici mostra, in un video, che chi ha lavorato a questo decimo capitolo della saga in uscita oggi (formati digitali), si è piuttosto divertito a girare!

La storia di Hellraiser: Judjement, parla di un gruppo di detective che insegue un vizioso serial killer - solo per poi ritrovarsi sotto processo per i propri peccati. Dopo essere rimasto nascosto per quasi un anno, un trailer di Judgment è stato recentemente pubblicato, e ci sono anche delle gag dal dietro le quinte, oltre che un Easter Egg di Freddy Kruger.

Forse (si spera), Hellraiser: Judgment sarà una sorta di "ritorno alle origini" del primo film. Il film precedente (Revelations), è stato fatto dopo che Dimension ha capito che stava per perdere i diritti di Hellraiser. È stato girato in poche settimane e con un budget limitato, e la mancanza di impegno ha scatenato tantissime critiche via social, anche quella di Clive Barker, che di certo non ha apprezzato e che tutt'ora spera che i fan del franchise non perdano interesse, nonostante le molte delusioni.

Hellraiser si è rivelato sorprendentemente difficile da "rebootare" poiché non ha la classica formula copia/incolla della maggior parte dei film del genere. A differenza di Michael Myers o Jason, Pinhead ama intrattenere una buona conversazione filosofica con le sue vittime, e la miscela di peccato e dannazione del franchise, le strane scene di sesso lo spargimento di sangue stile grafico rende più difficile farne pacchetto commerciale user-friendly vero e proprio.

Hellraiser: Judgment arriva oggi in Blu-ray, DVD e digitale.