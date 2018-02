Hellraiser: Judgment, siete pronti per il sequel? Perché forse...

, il regista e sceneggiatore di Hellraiser: Judgement ritiene che possa esserci spazio per un eventuale sequel di questa nuova pellicola, appena uscita. Occhio agli spoiler!

Diciamo che, visto il finale a sorpresa del film, potrebbe esserci la possibilità di fare un secondo capitolo della pellicola. Pinhead è certamente una figura divenuta iconica tra i fan dell'horror, ma si sa, la saga di Hellraiser non ha avuto altrettanto successo, non come i rivali Halloween e Venerdì 13. E questo ha portato la serie direttamente alla sezione home video, già dal 2000, con Hellraiser: Inferno - che ha anche segnato - curiosità - il debutto del regista di Doctor Strange, Scott Derrickson.

La maggior parte di questi prodotti per l'audience casalinga facevano parte delle proprietà di Dimension, e sono stati tutti scritti per essere dei veri e propri sequel dell'originale. Dopo la realizzazione dell'ottavo capitolo, Hellworld, la Dimension ha poi speso diversi anni tentando il reboot dell'originale ma, trovandosi a corto di tempo, alla fine hanno realizzato un ulteriore e frettoloso sequel, Hellraiser: Revelations, del 2011, La reazione al film è stata totalmente negativa ma, nonostante ciò è stato realizzato anche Judgement, le cui review sono decisamente migliori, anche se ci sono dei pareri discordanti.

Comunque, a parte questo, ecco cosa ha dichiarato il regista sulla possibilità di vedere il sequel.

Non avevo l'idea di fare un seguito, o uno spinoff, niente di niente in realtà. La gente ha iniziato a dire, invece: "Oh, stai sicuramente cercando di scrivere un sequel per gli auditor e cose del genere." E io : "Cosa? Starete scherzando! Stavo solo cercando di nuotare in un cavolo di oceano e di sopravvivere, senza essere mangiato dagli squali!" Poi dopo ci ho ripensato, e mi è venuta un'idea che potrebbe rivelarsi molto divertente. Potrebbe arrivare, per esempio, nuovo sovrano Cenobita, e anche un nuovo prete, e le cose non vanno bene in questo modo, non funzionano. E, in modo subdolo, l'Auditor sta lasciando una scia di briciole di pane (indizi), per Pinhead, così che possa trovare la via del ritorno, e così viene tirato in ballo. E poi le cose diventano una sorta di resa dei conti tra il rinato Pinhead e questo ragazzo che ha preso il suo posto. Sarebbe cioè una vera e propria battaglia tra sacerdoti infernali."

Che ne dite? Vi stuzzica il sequel di Hellraiser: Judgement? Ditecelo nei commenti, quei sotto!