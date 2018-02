Hellraiser: Judgment, il regista crede che Scream sia stata la rovina di Pinhead

Il regista di, ritiene che il successo diabbia portato alla rovina Pinhead., il Gafaprimo film, ha significato il debutto nel cinema per l'autore horror Clive Barker. Una storia piena di sangue intenso, sesso stravagante e ogni sorta d'immaginario macabro.divenne un'icona.

E nonostante sia rimasto in scena una decina di minuti. Quando la serie di film è passata a Dimension, si è tentato di rendere il franchise più commerciale e trasformare Pinhead in un personaggio stile Freddy Krueger. Il quarto film, Bloodlines, è l'ultimo dei capitoli usciti al cinema. Da quel momento in poi venne pubblicata direttamente in home video. Questo declino ha portato all'insoddisfazione dei fan per la qualità dei film e per la mancanza di collegamenti tra uno script e l'altro.

Gary J. Tunnicliffe ne ha parlato in un'intervista, sostenendo che l'ascesa di Scream non abbia giovato a Pinhead:"Questa serie di film ha vacillato ed è inciampata nel corso degli anni. La realtà è che non si può rendere commerciale un qualcosa che non lo è senza snaturarlo. E il problema è che Bob Weinstein non era proprio un fan del tipo di perversione che veniva raccontata e mostrata all'inizio".

Bloodlines è uscito nello stesso anno di Scream e il confronto è stato impari:"Penso che nel 1996, quando uscì Bloodlines, abbiamo subito la vera debacle. Chiamai Bob e per parlargli di una storia in merito a Hellraiser ma poi lasciai perdere. Quella settimana uscì Scream e Bob disse 'oh guardate, noi stiamo qui a lavorare su un ragazzo che ha questo tipo di caratteristiche e Scream invece, guarda. Facile, funziona. Un fottuto ragazzo che gira con una maschera e un coltello per assassinare gli adolescenti".

Di un nuovo film di Hellraiser si parla da anni e ora Gary J. Tunnicliffe si occuperà della regia del film.