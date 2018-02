Hellraiser: Judgment, Pinhead trova l'immortalità noiosa!

Pinhead ha fatto il suo debutto nel 1987 in Hellraiser, che è stato anche il primo lavoro alla regia dell'acclamato autore Clive Barker. Lo rivedremo ora in

Le immagini viscerali del film hanno scioccato anche i fan dell'horror più incalliti quando uscì e Pinhead è diventato presto il volto simbolo dell'intera serie. Anche Barker ne fu sorpreso all'epoca, dal momento che il personaggio aveva meno di dieci minuti di riprese e non è nemmeno nominato nel film.

Il ruolo di Pinhead è cresciuto nel sequel, ed è diventato il protagonista di Hellraiser III: Hell On Earth, che ha tentato di rendere il personaggio stile Freddy Krueger. Nonostante questo, il franchise non è mai diventato così popolare come A Nightmare On Elm St o Halloween, ed è uscito direttamente in edizione video sin dal quinto capitolo. L'imminente Hellraiser: Judgment dello sceneggiatore e regista Gary J. Tunnicliffe, segna il decimo ingresso nel franchise.

Hellraiser: Judgment segue le vicende di un gruppo di detective all'inseguimento di un vizioso serial killer, un caso li porterà direttamente (e letteralmente), all'inferno, quando i protagonisti si troveranno sotto processo per i propri peccati. Naturalmente, non sarebbe un film di Hellraiser senza Pinhead, ma l'attore Paul T. Taylor ha dichiarato a Comic Book in una nuova intervista che il film trova il demone un po' stanco delle torture e degli spargimenti di sangue:

"La direzione l'ha impostata Gary. In questa sceneggiatura, sembra che Pinhead sia annoiato, ma l'arroganza è tutta lì. Ha tutto il potere. Come dice inconsapevolmente, non sa cosa succederà: "Non ho nulla da temere." Semplicemente, si trova in un momento della sua vita in cui si sente stanco. Penso che sia - probabilmente - più vecchio di quanto non l'abbiamo visto in altri film; se noi possiamo invecchiare, anche un demone può invecchiare. Nel mondo di Clive Barker, un demone può certamente invecchiare. Se avete letto i Vangeli Scarlatti."

Hellraiser: Judgment arriva in Blu-ray, DVD e digitale il 13 febbraio.