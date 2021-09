Hellraiser, iniziate le riprese del reboot: 'Torneremo alle origini'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Collider, David S. Goyer ha raccontato i retroscena del nuovo reboot di Hellraiser, le cui riprese sono appena iniziate in Serbia. Goyer, che della nuova pellicola è il produttore, ha anticipato qualche dettaglio circa l'approccio che ci sarà alla storia e che sarà in sostanza un ritorno alle origini.

Secondo Goyer, le intenzioni della produzione sono quelle di tornare ad avere come riferimento centrale il racconto originale da cui fu tratta la saga cinematografica di fine anni '80 iniziata da Clive Barker. "Posso dire che torneremo al racconto originale come fonte principale e stiamo davvero onorando il lavoro di Clive. Posso anche dire che David Bruckner è un genio, sta girando in questo momento. Il nuovo materiale girato è terrorizzante e straordinario e i Cenobiti sono sconvolgenti, rimarrete a bocca aperta".

La saga principale conta 10 film, con il primo capitolo che venne diretto dallo stesso Clive Barker autore del racconto originale The Hellbound Heart. Bruckner, chiamato a continuare questa pesante eredità, ha diretto in precedenza The Night House, che già al suo interno conteneva elementi da storia di fantasmi e parti di horror gotico. L'ingaggio di David Bruckner alla regia di Hellraiser fu ufficializzato nell'aprile 2020.

La trama del cult horror racconta la storia di Frank Cotton (Sean Chapman), un uomo attratto da una scatola che promette incredibili piaceri che rimane intrappolato in un limbo pieno di creature terrificanti, i Cenobiti. Grazie al sangue del fratello Larry (Andrew Robinson), Frank si rigenera dopo esser stato smembrato e chiede aiuto alla cognata Julia per cercare di tornare umano. Tuttavia l'intervento di Kristy, la nipote, complicherà non poco i piani di Frank.

Nell'attesa che il nuovo Hellraiser esca nelle sale (l'intenzione è quella di uscire entro il 2022), su queste pagine potete recuperare la recensione de Il rituale diretto sempre da Bruckner.