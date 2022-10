Hellraiser: il film Hulu sarà un reboot? Il regista criptico sulla pellicola

Il nuovo film di Hellraiser, che ha esordito con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes, è stato fino ad ora considerato un reboot. Ma è giusto considerarlo tale? Ecco le parole del regista della pellicola David Bruckner.

“Penso che dal salto, ho capito che, in una certa misura, sarebbe dovuto essere una reinvenzione, in un certo senso invece che non avremmo dovuto forzare troppo la cosa, se fossimo stati troppo specifici avremmo dovuto scegliere quali film ne facevano parte e quali no", ha dichiarato il regista.

"Stavamo andando in una direzione diversa con l'Hell Priest" ha continuato. Dopo aver preso quella decisione, Bruckner ha rivelato che le cose "sono diventate improvvisamente davvero, davvero complicate per giocare necessariamente a quel gioco e, allo stesso tempo, c'erano cose che ci piacevano, che volevamo preservare, riguardo ai film originali".

"Credo che, come fan, non sono così preoccupato di dove si collega esattamente a tutto ciò che ho visto prima, perché sono così consapevole del processo di creazione dei film". Hellraiser è piuttosto espansivo. Esiste in forma letteraria, esiste nei fumetti, esiste nei film e ci sono un'incredibile quantità di fan art sul web e alcune di queste sono piuttosto stimolanti. Vive nella nostra immaginazione in tante forme” ha concluso Bruckner.

In attesa del debutto su Hulu il 7 ottobre, vi lasciamo con le parole di Doug Bradley sul nuovo look di Hellraiser.