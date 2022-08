Hellraiser, Doug Bradley su Jamie Clayton come Pinhead: 'É una scelta interessante'

Qualche tempo fa abbiamo scoperto che Jamie Clayton sarà Pinhead nel reboot di Hellraiser, e adesso Doug Bradley, che ha interpretato il personaggio in 8 film del franchise, ha commentato la notizia in un'apparizione al Silver Scream Con. L'attore ha riservato parole positive per la scelta di una donna per il ruolo, e ha rivelato qualcosa sul reboot.

"Sembrava che [una Pinhead donna] stesse per arrivare. [Jamie Clayton] È un casting interessante", ha detto Bradley. "Non conosco Jamie. Ovviamente, hanno dato anche un twist in questo, perché Jamie è transgender. Non ho familiarità con i suoi recenti lavori, ma c'era una serie di fantascienza su Netflix alcuni anni fa che si chiamava Sense8, di cui ero abbastanza fan. Jamie era in quel [prodotto], e mi è davvero piaciuta molto la sua interpretazione lì. Non posso davvero dire nulla di più. Mi piace sottolineare che indossavo un gonna quando interpretavo Pinhead ... È una decisione di casting interessante. Beh, questo è quanto. Diciamo " una Pinhead femminile" come se sapessimo cosa significa, ma ci sono un milione di sfumature della femminilità. In che direzione andranno con questa cosa?" Lo scopriremo soltanto quando il film arriverà.

In ogni caso Bradley non si è detto stupito di questo cambiamento, e si aspetta molti altri stravolgimenti dalla pellicola in arrivo. "Tutto in Hellraiser è sempre stato trasgressivo" ha infatti proseguito l'attore. "Tutto, sempre, dall'inizio alla fine. Non è un'idea nuova in questo senso, ma sono incuriosito. Mi trovo nella stessa posizione in cui siete tutti voi, immagino, vediamo dove va".

L'attore però un'anticipazione l'ha data. Bradley nel corso di una convention a Pasadena ha infatti incontrato il nuovo Chatterer, che dunque apparirà nel reboot, e ha aggiunto che è davvero molto molto alto. Una scelta, anche questa, a suo parere interessante.

Cosa ne pensate voi di Jamie Clayton come Pinhead? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto ecco quando arriverà il reboot di Hellraiser!