Hellraiser: David Bruckner dirigerà il reboot del cult horror

Il regista David Bruckner è stato scelto per guidare il timone del reboot di Hellraiser, cult horror degli anni '80 tratto dal romanzo The Hellbound Heart di Clive Barker, che si occupò anche della regia del film. Spyglass Media ha acquisito i diritti cinematografici del film e ora è intenzionata a riportarlo sul grande schermo.

David Bruckner - che in passato ha diretto film come Il rituale per Netflix - ha concluso un accordo con la casa di produzione per lavorare al reboot di Hellraiser in qualità di regista, collaborando con gli autori Ben Collins e Luke Piotrowski. In precedenza si era parlato di David S. Goyer per lavorare allo script e pare che sia rimasto all'interno del progetto.



Al momento non sono stati comunicati i dettagli della trama e nemmeno il nome del protagonista. Spyglass ha specificato soltanto che il film sarà 'fedele ma moderno'. Clive Barker ha scritto e diretto l'originale Hellraiser nel 1987 basandosi sul suo racconto The Hellbound Heart. La trama del cult horror racconta la storia di Frank Cotton (Sean Chapman), un uomo attratto da una scatola che promette incredibili piaceri che rimane intrappolato in un limbo pieno di creature terrificanti, i Cenobiti. Grazie al sangue del fratello Larry (Andrew Robinson), Frank si rigenera dopo esser stato smembrato e chiede aiuto alla cognata Julia per cercare di tornare umano. Tuttavia l'intervento di Kristy, la nipote, complicherà non poco i piani di Frank.

A quanto pare David S. Goyer sarà il produttore di Hellraiser. Su Everyeye trovate la recensione de Il rituale, horror originale di Netflix diretto da David Bruckner.