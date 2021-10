Hellraiser, ecco il cast del reboot: c'è anche Jamie Clayton!

Qualche mese fa è stato annunciato un reboot di Hellraiser, cult horror del 1987 di Clive Barker. Il progetto prodotto da Spyglass Media Group e Hulu ha recentemente confermato il cast, che include nomi noti come quello di Jamie Clayton (nota per Sense8 e The L Word Generation Q) la quale vestirà i panni di Pinhead.

L'apparato produttivo del reboot ha confermato anche la presenza di Odessa A'zion (Grand Army), della cui partecipazione al film giravano delle voci già da qualche tempo. A completare il cast ci sono altri volti noti al grande pubblico: Brandon Flynn, conosciuto per 13 Reasons Why e Ratched, Goran Visnjic che abbiamo ammirato in The Boys, Aoife Hinds, Drew Starkey, Adam Faison, Hiam Abbass e Selina Lo.

E' stato da poco annunciato anche l'arrivo di Clive Barker, che si è unito come produttore. "Il prossimo anno ricorre il 35esimo anniversario da quando Hellraiser ha perseguitato per la prima volta i nostri sogni. Era giusto chiudere il cerchio collaborando con Clive, il creatore originale e maestro dell'horror visionario" ha commentato il presidente della produzione di Spyglass. "Non vediamo l'ora di lavorare con Hulu per portare questa versione unica dell'originale a un nuovo pubblico."

Con i suoi quattro film usciti tra il 1987 e il 1996, Hellraiser ha incassato poco meno di $ 50 milioni, ma quelli della sua saga sono stati a lungo titoli di culto per gli appassionati di genere, che hanno portato alla nascita di un vero e proprio franchising che coinvolge non solo altri film, ma prodotti di ogni tipo.

Adesso le riprese di Hellraiser sono iniziate, e i fan possono aspettarsi di vedere la pellicola entro il 2022.