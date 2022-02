Hello Stranger: Simu Liu, Sam Worthington e Jordana Brewster tra i protagonisti del film

C'è un nuovo progetto che val la pena tenere d'occhio: si tratta del thriller sci-fi Hello Stranger, un film che vedrà tra i suoi protagonisti anche Simu Liu, Sam Worthington e Jordana Brewster.

La star di Shang-Chi Simu Liu, l'attore di Avatar Sam Worthington, e l'attrice di Fast & Furious Jordana Brewster, assieme a Robbie Amell (Resident Evil: Welcome to Raccoon City) e Alicia Sanz (El Cid) sono le star scelte per portare sullo schermo il film di April Mullen, Hello Stranger.

La regista di Wander e 88 e adatterà la sceneggiatura di Ryan Christopher Churchill che segue le vicende di Faye (Brewster) "una vedova che cerca di rimpiazzare il marito appena deceduto, Evan (l'attore di Yellowstone e I Magnifici 7 Luke Grimes) utilizzando un androide (SIM). E sebbene Evan sembri essere un vero essere umano in tutto e per tutto, Faye non prova lo stesso amore che la versione SIM di Evan prova per lei. SIM Evan cercherà dunque di riconquistare Faye, ma dovrà farlo scappando dagli agenti governativi a caccia di quegli androidi che hanno acquisito una coscienza e potrebbero rappresentare una minaccia per l'umanità".

Le riprese di Hello Stranger sono attualmente in corso in quel di Toronto, ma non abbiamo ancora una potenziale data d'uscita per il film.