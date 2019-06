Hello Kitty trova la sua sceneggiatrice in Lindsey Beer

Era il 2015 quando veniva annunciata la possibilità di adattare per il grande schermo le avventure di Hello Kitty. Tutto è stato confermato solo di recente quando la New Line ha annunciato ufficialmente il film, mettendolo in fase di sviluppo.

E, nonostante il silenzio radio in tutto questo tempo, il The Hollywood Reporter ha confermato che il progetto è vivo e vegeto ed è una priorità per la New Line Cinema, la quale ha ingaggiato una sceneggiatrice per scrivere la pellicola di Hello Kitty.

Come confermato dal sito, lo studio cinematografico ha affidato a Lindsey Beer la stesura del primo copione dell'eventuale progetto cinematografico. La Beer non è estranea agli adattamenti di giocattoli e proprietà simili: la sceneggiatrice ha scritto per il grande schermo Transformers - L'ultimo cavaliere ma anche il prossimo reboot cinematografico dedicato a Masters of the Universe; tra gli altri progetti firmati dall'autrice anche il prossimo Chaos Walking.

La Beer non solo scriverà il progetto ma, stando a quanto conferma il The Hollywood Reporter, produrrà anche l'adattamento tramite la sua casa di produzione, la Known Universe.

Al momento non c'è una data di uscita fissata dallo studio per questo progetto ma è chiaro che la New Line cercherà di dargli priorità assoluta considerandolo un potenziale franchise.