Hello Kitty: sulla scia di Tom & Jerry arriva il film in live-action e animazione

Dopo l'inaspettato successo al botteghino di Tom & Jerry - specialmente in questo periodo di pandemia globale - ecco arrivare la notizia che la New Line Cinema e la Warner Bros. stanno premendo l'acceleratore sul progetto di portare al cinema il brand di Hello Kitty con un film che combinerà la recitazione in live-action con l'animazione digitale.

A quanto pare il risultato al box-office di Tom & Jerry ha convinto New Line Cinema e Warner a tornare sul progetto di un film dedicato al brand di Hello Kitty e la produzione ha appena annunciato i nomi dei due registi che si occuperanno di portarlo nelle sale cinematografiche: stiamo parlando di Jennifer Coyle e Leo Matsuda. Il produttore di New Line Richard Brener ha commentato così la notizia: "Siamo estremamente fortunati ad aver trovato in Jennifer e Leo due registi che non solo condividono una profonda connessione al personaggi che Shintaro Tsuji e Sanrio hanno creato negli ultimi 40 anni in Hello Kitty e i suoi amici, ma hanno anche l'immaginazione, il talento e il cuore che servivano a portare questo mondo iconico sul grande schermo".

Coyle è stato regista nelle sei stagioni della sit-com animata Bob's Burgers, nonché produttore della serie animata su Harley Quinn: "Non solo è una rara opportunità di dare vita a un personaggio che amo, ma anche la possibilità di diffondere un messaggio d'amore, amicizia e inclusività".

Matsuda ha lavorato come story artist per la Disney in film come Ralph Spaccatutto, Big Hero 6 e Zootropolis: "Crescendo in Brasile da una famiglia giapponese sono stata circondata dalla dolcezza di Hello Kitty che mi serviva per ricordare che è ok sentirsi diversi. Sono lieta di avere l'opportunità di lavorare a uno dei personaggio universalmente più apprezzati ed espandere quelle storie ancora più in là".

Il film di Hello Kitty era stato annunciato nel 2019 e sarà scritto dalla sceneggiatrice Lindsay Beer.