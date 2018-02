Hellfest: Amy Forsyth, Reign Edwards e Bex Taylor-Klaus ufficialmente nel cast!

Come ha annunciato quest'oggi lasono ufficialmente entrate come tris di protagoniste nel cast di, thriller-horror diretto da).

Prodotto da Gale Anne Hurd, conosciuta per i suoi lavori in The Walking Dead e Aliens, il film racconterà la mattanza messa in atto da un serial killer mascherato che trasformerà un parco divertimenti a tema horror nel suo personalissimo campo di gioco (e di caccia) per Halloween. A quel punto tre amiche di lunga data decideranno di unire le forze per salvare i clienti del parco, convinti che tutto faccia in realtà parte di uno spettacolo studiato a tavolino.



Plotkin ha dichiarato al riguardo: "Stiamo per accompagnare il pubblico in una cavalcata selvaggia e terrificante, e Amy, Reign e Bex sono esattamente il tipo di eroine energiche che stavamo cercando per affrontare l'assassino della storia". Sicuramente un progetto interessante che potrebbe giocare anche a livello metacinematografico con la credulità delle persone, certe di trovarsi all'intero di un gioco di ruolo dal vivo, in modo non dissimile dalla stoltezza del personaggio di Ben Stiller in Thropic Thunder.



Hellfest è atteso nelle sale americane il prossimo 12 ottobre, in tempo per Halloween 2018.