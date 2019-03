Hellboy: The Space Cinema celebra I 25 anni della serie a fumetti di Mike Mignola

A pochi giorni dall'uscita del nuovo trailer di Hellboy, The Space Cinema annuncia un'imperdibile iniziativa per tutti i fan della serie creata da Mike Mignola.

Aspettando l’uscita del nuovissimo film diretto da Neil Marshall, che sarò un reboot della saga cinematografica diretta da Guillermo Del Toro, M2 Pictures e The Space Cinema vi danno appuntamento nei foyer di The Space Cinema per celebrare i primi 25 anni della serie a fumetti che ha ispirato i film di Hellboy.

L’appuntamento è previsto sabato 23 marzo con l’Hellboy Day, il 25° anniversario della pubblicazione del primo fumetto di Mike Mignola con protagonista il demone rosso. In occasione della ricorrenza, M2 Pictures e The Space Cinema vi invitano in alcuni dei The Space Cinema d’Italia per festeggiare i primi 25 anni di Hellboy: a partire dalle ore 16:00 fino alle 22:00, in ben otto cinema del circuito The Space, potrete incontrare il cosplayer di Hellboy e ricevere in omaggio il fumetto in edizione speciale. Per ricevere il premio vi basterà scattare un selfie in compagnia del cosplayer di Red e condividere lo scatto sui social utilizzando l’hashtag #Hellboy.

Qui sotto le sale selezionate:

The Space Parco De’ Medici di Roma

The Space Cinema di Cerro Maggiore (MI)

The Space Cinema di Vimercate (MB)

The Space Cinema di Napoli

The Space Cinema di Bologna

The Space Cinema di Casamassima (BA)

The Space Cinema di Limena (PD)

The Space Cinema di Silea (TV)

Vi ricordiamo che Hellboy, che come vi abbiamo riportato in precedenza trarrà ispirazione della saga a fumetti Hellboy in Messico, arriverà in Italia in anteprima mondiale dall'11 aprile prossimo. Nel cast David Harbour, Ian McShane e Milla Jovovich.