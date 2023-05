Hellboy: The Crooked, terminate le riprese del nuovo reboot con Jack Kesy

Nonostante l'annuncio del nuovo reboot di Hellboy sia arrivato solo lo scorso febbraio, le riprese della pellicola sono già terminate. O almeno è quanto si apprende dalle parole di Mike Mignola, autore del fumetto, che ha aggiornato tutti sullo stati dei lavori di produzione. Le riprese sarebbero iniziate ad aprile e sarebbero durate 7 settimane.

Mignola, che si è occupato personalmente della sceneggiatura del nuovo film, ha già definito il progetto come l'adattamento più fedele di Hellboy fino ad oggi.

"Non ero sul set per questo film, ma sono stati così gentili da mandarmi i giornalieri e devo dire che mi è piaciuto molto quello che ho visto", ha detto Mignola in un post su Instagram. "Se i fan stavano aspettando un film su Hellboy che fosse effettivamente un adattamento di una delle mie storie, credo che finalmente ne avranno uno". Ricordiamo che a non far rimpiangere Ron Perlman e David Harbour, ovvero le precedenti iterazioni del personaggio, nei panni del nuovo Hellboy ci sarà Jack Kesy.

Il leggendario fumettista si è poi congratulato con il regista coinvolto nella produzione, ovvero Brian Taylor, già dietro la macchina da presa per Crank e Ghost Rider 2.

"Congratulazioni al regista Brian Taylor e a un cast davvero meraviglioso... e al co-sceneggiatore Chris Golden che ha lavorato molto per capire come dare allo studio quello che volevano e rimanere comunque fedele al cuore e all'anima di The Crooked Man, la mia storia preferita di Hellboy", ha aggiunto lo scrittore. "Vorrei che Richard Corben fosse ancora vivo per vederlo: hanno fatto un lavoro meraviglioso per dare vita al suo personaggio".

Basato sulla run a fumetti preferita dai fan di Mignola e Corben, nel film Hellboy si ritrova nell'Appalachia di metà secolo per dare la caccia al "Diavolo di zona". Mignola ha dichiarato in precedenza che questa iterazione del personaggio è la cosa più horror che abbia mai realizzato in live-action.

"L'intenzione è quella di fare un film horror, quindi sarà bello. Sarà interessante". Mignola aveva parlato a Variety in precedenza della nuova bozza di Taylor per The Crooked Man. "Ho letto la nuova bozza della sceneggiatura ieri e sì, è decisamente vietato ai minori. È la prima sceneggiatura di Hellboy che ho letto e subito dopo ho pensato: 'Oh, è un film horror', che è quello che volevo'. Taylor non ha la reputazione di regista di film horror. Ma finora abbiamo avuto due registi di film horror che hanno girato Hellboy e non abbiamo mai avuto un film davvero horror".

Infine, aveva aggiunto: "Per anni abbiamo detto: se dovete fare un film su Hellboy, fatelo a basso budget. E la storia perfetta per farlo è la mia preferita, 'The Crooked Man'. Credo che sia una delle cose migliori che abbia mai scritto. È illustrata magnificamente da Richard Corben ed è una storia solida che non coinvolge un milione di personaggi diversi. Tutti erano d'accordo fin dall'inizio: 'Sì, vogliamo farlo'. Dal punto di vista del budget, è un bene perché è una storia a basso costo. Non sono le origini di Hellboy. Non c'è Hellboy che salva il mondo. Non è una storia su grande scala. È una storia semplice, oscura, un piccolo horror popolare".

Al momento Hellboy: The Crooked Man non ha ancora una data d'uscita ufficiale.