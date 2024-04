Che fine ha fatto Hellboy: The Crooked Man? Vi sveliamo la data d'uscita

Che fine ha fatto Hellboy: The Crooked Man? Le riprese del nuovo film di Hellboy sono terminate a maggio 2023, e dopo molti mesi di silenzio assoluto finalmente abbiamo un importante aggiornamento da condividere con voi.

Sepolto all'interno di un editoriale di TheWrap, in cui il creatore di Hellboy Mike Mignola descriveva dettagliatamente il suo nuovo universo di fumetti Bowling With Corpses, c'era infatti un dettaglio troppo bello per essere ignorato, dato che il sito ha confermato che Hellboy: The Crooked Man sarà "distribuito al cinema questo autunno".

Questa finestra di uscita non è stata ancora confermata ufficialmente dal distributore del film, Ketchup Entertainment, ma si tratta comunque dell'aggiornamento più significativo sul film emerso negli ultimi mesi, e senza dubbio potrà contribuire a riaccendere l'interesse dei fan nei confronti del progetto. Ricordiamo che Hellboy: The Crooked Man sarà basato sull'omonimo fumetto vincitore dell'Eisner Award, con una sceneggiatura scritta nientemeno che dal padre della saga Mike Mignola insieme al suo frequente collaboratore Christopher Golden.

Il film vede l'attore Jack Kesy nel ruolo di Hellboy, in questa nuova versione che segue quelle di Ron Perlman e di David Harbour e che è stata descritta come 'un horror vero e proprio' molto diverso dai precedenti capitoli della saga diretti da Guillermo Del Toro e Neil Marshall.

