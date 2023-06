Hellboy: The Crooked Man, Ron Perlman 'Cosa ne faranno non è affare mio'

Hellboy: The Crooked Man è la nuova trasposizione live-action dell'antieroe creato da Mike Mignola, che si prepara a debuttare al cinema nel prossimo futuro. Tuttavia quando si pensa a questo personaggio non si può non avere in mente l'ormai iconica versione di Guillermo Del Toro, il quale avrebbe sicuramente meritato un terzo film, mai realizzato.

Hellboy: The Crooked Man vedrà la star di Deadpool 2 Jack Kesy nel ruolo principale. Indipendentemente da dove sia stato o dove andrà il personaggio, Hellboy sarà per sempre associato a Ron Perlman, poiché l'attore veterano ha interpretato il personaggio sia in un duo di film live-action che in un paio di puntate animate.

Parlando con ComicBook.com alla premiere di Transformers: Il risveglio, Perlman ha riflettuto sul tempo trascorso a interpretare Anung Un Rama, lodando il regista Guillermo del Toro per aver dato vita alla sua visione.

Se ve lo foste persa ecco qui la nostra recensione di Hellboy diretto da Neil Marshall, il cui destino è stato alquanto sfortunato.

"Sono stato molto contento della versione a cui io e Guillermo siamo riusciti a dare vita", ha detto Perlman. "Penso che lo abbiamo reso nel modo migliore possibile".

Alla domanda sui suoi pensieri sullo stato attuale di Hellboy, Perlman ha detto che la direzione futura del personaggio non spetta a lui deciderla.

"Quello che succede con il personaggio e il franchise non è affar mio", ha continuato Perlman. "Preferisco soffermarmi solo sulla sensazione che continuo a percepire avendolo interpretato e ad averlo interpretato per uno dei più grandi registi di sempre".

Se siete curiosi di conoscere l'altro lato della medaglia, ecco cosa ne pensa Del Toro del suo Hellboy.

Come rivelato dal creatore di Hellboy, Mike Mignola, le riprese di Hellboy: The Crooked Man sono terminate.

"Hanno terminato le riprese principali del nuovo film. Non ero sul set, ma sono stati così gentili da aggiornarmi man mano e devo dire che ho adorato quello che ho visto", ha scritto Mignola.

Sembra quindi che non ci sia molto da fare se non voltare pagina, sperando che questo nuovo rilancio del personaggio sia, questa volta, quello vincente.