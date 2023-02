Hellboy: The Crooked Man, Mike Mignola ha scritto il film: sarà il primo di una saga!

In settimana Discussing Film aveva riportato in esclusiva la notizia dell'arrivo di un nuovo reboot della saga cinematografica di Hellboy, e adesso dell'EFM del Festival di Berlino Millennium Media ha svelato nuovi interessanti dettagli sul progetto a sorpresa.

Il film, che è in 'lavorazione segreta' da diverso tempo, sarà diretto da Brian Taylor (Crank) e arriverà nei cinema col titolo ufficiale di Hellboy: The Crooked Man, con le riprese che inizieranno il prossimo mese in Bulgaria e le scelte di casting che verranno comunicate 'a giorni'. Un'altra sorpresa, c che sicuramente farà la gioia dei fan dei fumetti, sta nel fatto che per la prima volta in assoluto nella saga cinematografica la sceneggiatura del nuovo film di Hellboy è stata scritta da Mike Mignola, creatore degli acclamati fumetti di Hellboy, in collaborazione con il collega alla Dark Horse Comics Chris Golden.

La storia del film - che uscirà sulla scia del fallimentare reboot di Hellboy con David Harbour - "amplierà il mondo di Hellboy adattando uno dei numeri più amati della serie a fumetti", ovvero "Hellboy: The Crooked Man", una saga che sulla carta stampata ha debuttato nel luglio 2008 in concomitanza con l'uscita cinematografica di Hellboy II: The Golden Army di Guillermo Del Toro. Il nuovo film vedrà Hellboy e un agente del BPRD alle prime armi bloccati nell'Appalachia rurale degli anni '50, dove una piccola comunità infestata dalle streghe è guidata da un demone legato al passato di Hellboy: l'Uomo Storto. Nel fumetto, The Crooked Man era un avaro e profittatore di guerra del diciottesimo secolo di nome Jeremiah Witkins che fu impiccato per i suoi crimini ma tornò dall'inferno.

"The Crooked Man sarà totalmente diverso da tutti i precedenti film di Hellboy, con Mike Mignola che finalmente firmerà una versione delle sue storie e dei suoi personaggi sotto forma di film", ha dichiarato Jeffrey Greenstein, presidente di Millennium Media, all'EFM di Berlino parlando con potenziali distributori del progetto. “Questo sarà il primo Hellboy di una nuova serie di film: Brian Taylor è esperto in questo settore e non potrei pensare ad una persona migliore per dare vita a questa storia e portare al nostro pubblico la nostra nuova serie di film di Hellboy".

