Hellboy: The Crooked Man, Mike Mignola entusiasta del film: 'Sarà un horror vero'

Dopo l'annuncio del protagonista di Hellboy The Crooked Man, che sarà interpretato da Jack Kesy, torniamo a parlare del sorprendente reboot cinematografico della saga di Hellboy grazie ad una nuova intervista del fumettista Mike Mignola, creatore del personaggio a fumetti.

Mignola, che ha contribuito a scrivere la sceneggiatura del nuovo film insieme al collaboratore abituale Christopher Golden, basandola sulla trama del famoso fumetto Hellboy: The Crooked Man, una delle storie più famose del franchise e tra le più amate dai fan, ha promesso che il nuovo film di Hellboy sarà un vero e proprio horror, e si distanzierà molto dai precedenti adattamenti cinematografici, dei quali due (apprezzatissimi) furono realizzati da Guillermo Del Toro, e un terzo (bocciato quasi all'unanimità da critica e pubblico) venne firmato da Neil Marshall.

"Ieri ho letto la nuova bozza della sceneggiatura, e sì, è decisamente un horror rated-r" ha assicurato Mike Mignola durante un'intervista con Variety. "È la prima sceneggiatura di un film di Hellboy che, appena l'ho letta, mi ha fatto esclamare: 'Oh, okay, questo è un vero film dell'orrore'. E ne sono molto soddisfatto perché è esattamente ciò che volevo per questo progetto." Mignola ha poi commentato la scelta del regista, Brian Taylor: "Non ha una gran reputazione come regista di film dell'orrore, ma finora abbiamo avuto due registi famosi per i loro film dell'orrore e hanno realizzato dei film di Hellboy molto lontani dal genere horror".

Infine, Mignola ha parlato della scelta di adattare The Crooked Man: "Per anni ci siamo detti che per fare un grande film di Hellboy bisognava pensarlo in piccolo, e la storia perfetta per questo approccio è The Crooked Man, che è anche la mia preferita. Penso che sia una delle cose migliori che abbia mai scritto. Il fumetto è magnificamente illustrato da Richard Corben, ed è una storia solida che non coinvolge un milione di personaggi diversi. Tutti sono stati d'accordo fin dall'inizio, e ci ha permesso di tenere il budget molto basso. Non racconta l'origine di Hellboy. Non racconta Hellboy che salva il mondo. Non è un film enorme. È una sottile, oscura, piccola storia di orrore popolare."

Ricordiamo che, qualora dovesse fare fortuna, Hellboy The Crooked Man sarà il primo film di una nuova saga: che cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!