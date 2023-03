Hellboy: The Crooked Man, Jack Kesy sarà il protagonista del reboot!

Ci risiamo: Hellboy avrà un nuovo adattamento cinematografico dopo i due film di Guillermo Del Toro e il criticatissimo reboot con David Harbour; la notizia non è esattamente un'ultima ora, essendo stata annunciata ormai da qualche settimana, ma solo ora sappiamo finalmente a chi toccherà interpretare il personaggio creato da Mike Mignola.

Il film che secondo Mignola dovrebbe essere il primo di una saga (l'autore del fumetto, ricordiamo, è anche autore della sceneggiatura) vedrà infatti Jack Kesy succedere a Ron Perlman e al già citato David Harbour nel ruolo dell'infernale protagonista evocato (almeno nella sua versione cartacea) dal russo Rasputin.

Classe 1986, Kesy non è esattamente un esordiente, essendo già apparso in produzioni come Baywatch, Il Giustiziere della Notte ma soprattutto Deadpool 2, nel quale ha fatto la sua comparsa nel ruolo di Black Tom Cassidy; il suo ultimo lavoro sul grande schermo risale però al 2021, quando l'abbiamo visto in compagnia di Michael B. Jordan nel Senza Rimorso di Stefano Sollima.

Si tratterà, questo sì, di un esordio in un ruolo da protagonista tanto noto al grande pubblico: riuscirà il nostro Jack a ottenere risultati migliori del suo predecessore? Voi diteci nei commenti cosa vi aspettate! Secondo il regista Brian Taylor, comunque, Hellboy: The Crooked Man sarà un folk horror rated-r.