Hellboy: The Crooked Man sarà un 'folk horror rated-r': parla il regista

Il sorprendente annuncio di Hellboy The Crooked Man, nuovo reboot della saga cinematografica di Hellboy, ha colto un po' tutti di sorpresa nei giorni scorsi, e di conseguenza i dettagli inediti adesso stanno arrivando uno dopo l'altro.

Dopo la conferma che la sceneggiatura di Hellboy The Crooked Man è stata scritta da Mike Mignola, fumettista di culto e creatore del personaggio di Hellboy, in queste ore ha parlato il regista del progetto Brian Taylor, famoso per aver co-diretto Crank e Ghost Rider: Spirit of Vengeance: nel corso dell'intervista, Taylor ha rivelato qualche informazione in più sul film già pronto ad entrare in produzione, descrivendolo come un folk horror vietato ai minori e totalmente diverso dai film di Hellboy fatti finora.

"Ho proposto l'idea per un film horror folk rated R e il team della Millennium non è stato altro che di enorme supporto" ha dichiarato Brian Taylor ai microfoni di Collider. "È un grande team e adorano l'horror, e abbiamo discusso a lungo sulla strada da percorrere. Voglio dire, non serve a nulla fare un film rated-r solo per il gusto di farlo, per arrivare a quella R prima devi costruire su A, B e C e così via. Ma i fumetti di Hellboy sono davvero oscuri, spaventosi, violenti e adulti, quindi avevamo materiale in abbondanza da cui trarre ispirazione.".

Il regista ha anche parlato del suo amore per i fumetti di Hellboy e reso omaggio ai film di Guillermo Del Toro, dai quali però il suo reboot si distanzierà enormemente: "La mia era preferita dei fumetti di Hellboy è proprio quella che ispirerà il nostro film. I film di Guillermo del Toro erano opere spaziali su vasta scala, cinema deltoriano puro al cento per cento, ma alcuni dei fumetti che Mike Mignola stava realizzando all'epoca avevano un tono molto diverso. Più raccapriccianti, più folk horror. Un giovane Hellboy, che vaga per gli angoli bui del mondo. The Crooked Man in particolare è un libro così iconico -- scritto da Mike, disegnato da Richard Corben, un'altra leggenda. E' la mia versione preferita del personaggio, quindi sono davvero entusiasta del film: sarà un vero reset, e darà al pubblico una versione di Hellboy che non abbiamo mai visto sul grande schermo."

