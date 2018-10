Hellboy: primo sguardo ai personaggi del film nella nuova immagine dal NYCC

In occasione del New York Comic Con, Lionsgate ha mostrato un nuovo suggestivo banner di Hellboy nel quale possiamo dare una prima occhiata ai personaggi della pellicola.

Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Hellboy è basato sui fumetti di Mike Mignola, che recentemente ha rivelata qualche nuovo dettaglio sul reboot. In questa nuova versione sarà David Harbour a vestire i panni dell'antieroe con Ian McShane nei panni del padre adottivo, il Professor Trevor Bruttenholm (ovvero Professor Broom). Nel cast troveremo anche Sasha Lane come Alice Monaghan, Daniel Dae Kim come Ben Daimio, Penelope Mitchell nei panni di Ganeida e Milla Jovovich nel ruolo della villain, Nimue.

Scritto da Andrew Cosby, Christopher Golden e lo stesso Mignola, il film sarà diretto da Neil Marshall (The Descent). Lorenzo Senatore è stato chiamato per la fotografia del lungometraggio, mentre Paul Kirby si è occupato del reparto scenografico.

Sebbene non ci sia ancora una trama ufficiale, la storia, ispirata agli archi narrativi di Darkness Calls, The Storm and the Fury e The Wild Hunt, dovrebbe essere ambientata in Inghilterra e ruotare attorno alla lotta tra Nimue (Milla Jovovich), la Regina di Sangue, ed Hellboy, un faccia a faccia che potrebbe far scoppiare l'apocalisse.

Hellboy già stato trasposto sul grande da Guillermo Del Toro, in quell'occasione era Ron Perlman ad interpretare il personaggio. Del Toro ha tentato per anni di realizzare un terzo episodio, senza però avere successo.