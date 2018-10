Hellboy: al New York Comic-Con rivelato un primo filmato e Harbour ha detto che...

Hellboy è la pellicola che vedrà nel ruolo principale David Harbour il quale, al panel dedicato al film del Comic-Con di New York, ha detto quanto segue, date un'occhiata dopo il salto!

Il super Sceriffo Jim Hopper di Stranger Things si è espresso su diverse cose che riguardano il film in uscita ad aprile. Per esempio ha detto che sì, ci sono tanti effetti speciali in CGI, ma anche molti che invece sono stati fatti nella maniera tradizionale, manuale, cioè. Le parole esatte sono state:

"Ci sono tante cose fatte con l'aiuto del CGI, ma anche un sacco di cose manuali, come per esempio il trucco al quale mi sono sottoposto, che è strabiliante. E poi ci sono tanti altri mostri oltre a Hellboy. Per dire, ci sono due mostri che hanno una scena solo per loro e non sono mostri fatti in CGI; si sente il peso di quei bestioni, non è come è stato fatto con Thanos, per dire. Certo, non è che voglio fare polemica perché poi altrimenti viene fuori che Harbour odia la Marvel, ma credo che Hollywood in questo periodo stia usando veramente troppa CGI e io preferisco gli effetti speciali vecchio stile, non quelli in computer grafica. Anche il mostro che vedete nel poster è uguale a come lo vedevamo noi sul set a parte la spada in fiamme."

Invece, per quanto riguarda il video che la gente presente ha potuto vedere al Comic-Con di New York, pare che non solo Hellboy sarà R-Rated come più volte confermato, ma sarà anche un film divertente!. All'inizio il video mostra infatti un Hellboy che ancora non ha le corna che si scontra con un poliziotto. Poi, durante un conflitto a fuoco incredibile, l'antieroe tira fuori uno pseudo-bazooka uscito dal nulla e dice: "Beh, alcuni genitori ai figli regalano il Lego..."

Hellboy esce nelle sale cinematografiche del Nordamerica il 12 aprile 2019.