Hellboy lotta con Gruagach in alcune nuove immagini del reboot

Mentre solo pochi giorni fa è stata svelata la durata di Hellboy, continuano ad arrivare novità sul film, che si è appena mostrato in alcuni nuovi scatti condivisi da Lionsgate, che immortalano tra le altre cose, uno scontro tra il protagonista (David Harbour) e Gruagach (Douglas Tait).

Possiamo dunque dare una nuova occhiata a una scena già vista nei trailer già diffusi (dopo un iniziale scetticismo, in particolare il secondo trailer di Hellboy ha conquistato i fan), mentre alte immagini raffigurano Ben Daimio (Daniel Dae Kim) e Alice Monaghan (Sasha Lane). Sebbene non presente negli scatti, a completare il cast c'è la bellissima Milla Jovovich nel ruolo dell'antagonista principale. Potete vedere come di consueto gli scatti in calce alla news.

Il reboot di Hellboy sarà diverso dalle due pellicole di Guillermo del Toro, come dichiarato dal creatore stesso del personaggio, Mike Mignola, secondo cui questo film sarà molto più fedele ai suoi fumetti: "È divertente perché il mio convolgimento è stato molto diverso rispetto ai film di del Toro. Conoscevo Guillermo già da sei anni all'epoca del primo film, mentre ho incontrato Neil (Marshall, il regista, ndr) per la prima volta un paio di mesi prima che lavorassimo alla pellicola. Ma sono stato coinvolto fin dal primo momento, da quando hanno deciso di girare il film."

Mignola quindi è stato maggiormente coinvolto, anche per quanto riguarda la sceneggiatura, mentre nelle precedenti incarnazioni del cinecomic si era limitato a svolgere il ruolo di concept artist. Come influirà questo cambio di ruolo nel reboot? Manca poco meno di un mese ormai per scoprirlo: l'uscita del film è prevista per il 12 Aprile.

E voi cosa vi aspettate dal nuovo Hellboy?