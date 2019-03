Hellboy potrebbe inaugurare una sorta di 'MignolaVerse'?

Nel corso di una intervista concessa a IGN, il regista e il produttore del reboot di Hellboy hanno accennato alle potenzialità di un universo esteso tratto dalle opere di Mike Mignola.

Neil Marshall e Lloyd Levin, infatti, credono molto fortemente nel nuovo corso che verrà intrapreso dal reboot di Hellboy con David Harbour, tanto che la Lionsgate potrebbe pensare di mettere in piedi una sorta di MignolaVerse tratto dalle opere del fumettista americano.

Secondo Marshall, la Lionsgate avrebbe già iniziato a discuterne con i diretti interessati, ribadendo che il suo impegno al momento è pienamente incentrato sul portare in sala Hellboy: "So che tutte queste cose sono state discusse. Ma si è svolto tutto molto lontano dalla mia attenzione. Al momento sono concentrato al 100% su questo film. Averlo pronto, realizzarlo meglio di quanto sia possibile, e vedere cosa succederà. Se quei progetti verranno realizzato, mi farà piacere. Sarebbe una grande avventura e un gran bell'universo da raccontare. Il B.P.R.D. e tutti gli altri personaggi. L'universo che Mike ha creato nel corso degli anni è immenso, ma al momento non posso soffermarmi troppo a pensarci".

Il produttore Levin ha poi aggiunto: "Quando hai oltre 20 anni di storie scritte e dozzine di personaggi, ti rendi conto che nell'universo di Hellboy c'è tantissimo materiale che merita di essere esplorato, o nel Mignola-verse".

Il nuovo Hellboy rigorosamente Rated R approderà nelle sale italiane il prossimo 11 aprile.