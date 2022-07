Hellboy, David Harbour ricorda: 'Il flop? Chiesi consiglio a Ryan Reynolds'

Tra colleghi ci si confronta non solo si tratta di vantarsi delle proprie vittorie: un importante momento di crescita è sicuramente quello in cui si ammette un fallimento, magari chiedendo consigli a chi ci è passato prima di te... Proprio come fece David Harbour quando corse da Ryan Reynolds dopo il clamoroso flop di Hellboy.

Il film in cui Ron Perlman rifiutò un cameo fu infatti un vero e proprio disastro al box-office, nonostante delle aspettative piuttosto alte vista la fama del personaggio: una situazione che richiama in tutto e per tutto quella vissuta dalla star di Free Guy con Lanterna Verde, ancora oggi ricordato da molti come uno dei peggiori cinecomic di sempre.

"Lo conoscono un pochino, quindi lo chiamai e gli dissi: 'Hey, ho bisogno di un consiglio su una cosa. Hai presente Lanterna Verde? Un flop enorme per te. Come ca**o funziona? Perché penso di star andando incontro a qualcosa del genere. Starò bene? Riuscirò a sopravvivere a questa cosa?'" ha ricordato la star di Stranger Things, che per quanto riguarda la risposta di Reynolds ha preferito però mantenersi sul vago: "Fu molto carino".

Certo, nel caso in cui dovessimo chiamare una star di Hollywood per ricordarle uno dei suoi più grossi fallimenti probabilmente sceglieremmo un approccio più delicato... Ma questo è lo stile di David Harbour, prendere o lasciare! Disastri al box-office a parte, comunque, qui trovate la triste storia che ispirò a Guillermo Del Toro un Hellboy 3 mai realizzato.