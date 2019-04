Hellboy: conosciamo meglio il Bureau for Paranormal Research and Defense nel nuovo spot

Dal canale ufficiale Twitter di Hellboy è stato diffuso un nuovissimo spot-teaser che ci presenta al completo il nuovo Bureau for Paranormal Research and Defense.

Nel teaser pubblicato nella notte, il Professor Broom, interpretato da Ian McShane, introduce a Hellboy la squadra che lo affiancherà nelle pericolosissime missioni in cui sarà coinvolto: il Bureau for Paranormal Research and Defense, altrimenti ridotto in B.P.R.D. Il team include infatti il Maggiore Daimio, (Daniel Dae Kim), in questa nuova versione il capo delle forze speciali al servizio del protagonista.Poi il filmato vira su Alice (Sasha Lane), che viene introdotta come una potente medium, poco prima di essere ripresa mentre prende letteralmente a pugni un fantasma.

Questo filmato, insieme all'ultimo trailer di Hellboy, ha generato finalmente l'hype sperato dallo studio intorno a questo nuovo reboot del franchise che vedrà David Harbour ereditare il ruolo che fu di Ron Perlman nei due adattamenti cinematografici firmati da Guillermo del Toro. L'attore ha promesso che il nuovo film sarà molto fedele ai fumetti.

Alla regia del nuovo Hellboy c'è Neil Marshall, che non ha escluso l'idea di continuare a collaborare con lo studio per un franchise sulle opere di Mike Mignola. Scritto da Andrew Cosby, nel cast della pellicola ci saranno anche Milla Jovovich, Thomas Haden Church e Brian Gleeson.

Hellboy arriverà nelle sale italiane l'11 aprile 2019, un giorno prima che negli Stati Uniti.