Hellboy, annunciato il nuovo film! Sarà un altro reboot, ecco tutti i primi dettagli

A tre anni di distanza dall'ultimo tentativo di realizzare un film su Hellboy, Discussing Film riporta in esclusiva la notizia che un nuovo reboot del personaggio creato da Mike Mignola è in produzione presso Millennium Media, che aveva già firmato il film del 2019 di Neil Marshall.

Totalmente slegato a quel titolo, del quale non sarà in alcun modo un sequel o un prequel, il nuovo Hellboy ha scelto come regista Brian Taylor, co-regista di Crank e Ghost Rider: Spirit of Vengeance, per dirigere il film. Apparentemente il casting è già in corso con una data di inizio della produzione fissata per aprile, dunque in base a queste informazioni è molto probabile che il nome del protagonista sarà reso pubblico nelle prossime settimane. L'outlet sottolinea che lo sviluppo del film - che rappresenterà la terza incarnazione di Hellboy sul grande schermo, dopo l'acclamata saga di Guillermo Del Toro con Ron Perlman e il primo reboot con David Harbour di Stranger Things - si sta muovendo rapidamente come una 'priorità per lo studio'.

A questo proposito viene anche riferito che il progetto avrebbe già un titolo temporaneo, Hellboy: The Crooked Man. I lettori dei fumetti di Mike Mignola riconosceranno immediatamente questo sottotitolo, poiché è tratto direttamente dal materiale originale. Nella storia omonima, scritta da Mignola e con i disegni del compianto Richard Corben, Hellboy si reca in Virginia negli anni '50 per affrontare alcune streghe, solo per imbattersi in The Crooked Man in persona.

Il lavoro di Taylor come regista è stato precedentemente definito dalle sue collaborazioni con l'ex partner creativo Mark Neveldine. La coppia, accreditata come "Neveldine/Taylor" negli anni 2000, ha diretto i due film di Crank con Jason Statham, il sequel di Ghost Rider e il thriller fantascientifico Gamer con Gerard Butler. In precedenza avevano anche scritto la sceneggiatura del film Jonah Hex. Dopo essersi messo in proprio, Taylor ha collaborato con Grant Morrison all'adattamento televisivo di Happy.

Si inabissano dunque le speranze per vedere il tanto richiesto Hellboy 3 di Guillermo Del Toro.