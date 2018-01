Hellboy: alcuni amici di David Harbour gli avevano sconsigliato di fare il film!

La star di Stranger Things, sta per interpretare il protagonista nel reboot di Hellboy e il pubblico di certo non vede l'ora di vedere l'attore interpretare l'investigatore del paranormale. In una recente intervista, tuttavia, Harbour ha rivelato che...

Alcuni dei suoi amici gli avevano sconsigliato di accettare il ruolo di Hellboy! David Harbour ne ha parlato durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter:

"Sono stato avvicinato da alcuni nerd piuttosto influenti che conosco molto bene, e dei quali rispetto le opinioni perché sono miei amici, e che hanno detto cose tipo, 'Amico, lascia perdere Hellboy. Davvero, lascia stare.'"

Parlando poi delle differenze della sua versione, con quella di Del Toro, l'attore ha continuato dicendo:

"Nei fumetti la storia è molto più macabra, più malinconica; i comics sembrano molto più primitivi, più combattivi, più angosciosi, mentre i due primi film avevano un tono più divertente, erano più brillanti e "burloni", in un certo senso; il che è stato fantastico per quello che era all'epoca il progetto. Ma io ho pensato di avvicinarmi a questo materiale in modo da fare qualcosa di completamente diverso da quello che avevano fatto in precedenza."

David Harbour ha concluso spiegando il perché non si sia ritirato dal progetto:

"Era qualcosa che non potevo lasciar perdere perché adoro quei fumetti di Mike [Mignola]. Diciamo che al momento ci sono due filoni di film sui supereroi, ci sono i pop-corn movie e poi ci sono film come Deadpool e Logan. E mi piace questo genere. Mi piacerebbe interpretare un Hellboy che si ama, ma del quale non ci si può fidare fino in fondo."

Hellboy arriverà in sala dall'11 gennaio 2019.