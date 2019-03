Hellboy affronta la Regina di Sangue nella nuova clip del reboot

Nel mondo di Hellboy la maga immortale, Nimue, era una volta la Signora del Lago. Fu lei a consegnare Excalibur a Re Artù, aiutandolo a regnare su Camelot. I secoli sono passati anche per Nimue, nonostante sia senza età. Madre di una schiera di mostri, Nimue vuole compiere la propria vendetta sull'umanità. Hellboy cercherà di fermarla.

Nella nuova clip del reboot di Neil Marshall si vede Nimue, la Regina di Sangue - interpretata da Milla Jovovich - sconfiggere facilmente Hellboy, interpretato da David Harbour. La strega tuttavia non è interessata ad ucciderlo ma intende offrirgli la possibilità di abbracciare la sua natura di bestia dell'apocalisse e di governare le ceneri del mondo al suo fianco. Da re.

Hellboy non le darà quello che vuole ma si sente solo, in un mondo non costruito per lui.



La Regina di Sangue si rivolge a Hellboy:"Perché combatti per quelli che ti odiano e ti temono? Dimentica questi fragili e patetici umani. Diventa il mio re. Lasciati venerare per ciò che sei veramente".

Il film dovrebbe essere un mix tra Logan e Deadpool, come affermato dallo stesso David Harbour.

Ian McShane interpreta il co-protagonista del film, il padre adottivo di Hellboy, Trevor Bruttenholm. L'ex star di Lost, Daniel Dae-Kim è Ben Daimio, con Sasha Lane nei panni di Alice Monaghan. Infine Thomas Haden Church nelle vesti di Lobster Johnson.



Hellboy potrebbe essere il primo film ad inaugurare il MignolaVerse, un filone di pellicole legato al creatore del personaggio, Mike Mignola.