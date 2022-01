Hellboy 3, Ron Perlman minaccia Guillermo Del Toro: Portiamo a termine questa fottuta saga

Ron Perlman torna a parlare di Hellboy 3 ciclicamente ad ogni intervista promozionale per i suoi film in uscita, e discutendo il lancio de La fiera delle illusioni di Guillermo Del Toro non ha potuto non cogliere la palla al balzo.

Quando è uscito il primo film di Hellboy, Ron Perlman stava per compiere 54 anni e, al momento della stesura di questo articolo, gli mancano tre mesi per compiere 72 anni. Ma, nonostante interpretare un ruolo così intenso dal punto di vista fisico oggi sarebbe ancora più impegnativo, l'attore ha ammesso a The Independent che realizzare Hellboy 3 con Guillermo Del Toro sarebbe giusto e necessario per per concludere questa storia, dicendo:

"Credo che lo dobbiamo ai fan e dovremmo farlo, perché sarebbe una conclusione epica. Quindi Guillermo, se stai leggendo queste dichiarazioni, sappi che non ho finito di martellarti per convincerti a portare a termine questa fottuta saga".

Sebbene Hellboy II: The Golden Army sia stato accolto con grande entusiasmo da parte della critica, il film riuscì a guadagnare solo poco più di $168 milioni in tutto il mondo con un budget compreso tra $82-85 milioni, un dato importante per l'interruzione della saga: secondo voi Hellboy 3 vedrà mai la luce? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Nel frattempo, recuperate la nostra guida allo streaming per i film di Guillermo Del Toro: La fiera delle illusioni, che include anche Ron Perlman nel cast all-star, è attualmente in programmazione al cinema in Italia.