Hellboy 3 si farà? Ron Perlman è pronto a tornare per un ultimo film!

Le minacce di Ron Perlman su Guillermo Del Toro per realizzare Hellboy 3 non sono servite a molto, ma ora, a più di un anno di distanza, l'attore ha le idee sempre più chiare: adorerebbe tornare nel franchise.

"Se dovessimo realizzare il terzo film, mi piacerebbe farlo" ha dichiarato Perlman. "Dovevano essere tre film inizialmente, quindi tornerei indietro e lo girerei, se così facendo potessimo terminare la trilogia. Ma queste sono le uniche condizioni".

In un'altra occasione, invece, non è stato altrettanto entusiasta. "Ansia di realizzare Hellboy 3? Direi di no: ho 71 anni. Lo dobbiamo ai fan, però. Dovremmo regalarglielo, perché sarebbe una conclusione epica. Quindi, Guillermo: se stai leggendo, non ho ancora finito di picchiarti per spingerti a realizzarlo".

Purtroppo, le probabilità di assistere al terzo capitolo non sono molto alte: il film originale del 2004, il film successivo The Golden Army del 2009 e la rielaborazione del regista Nel Marshal in Hellboy del 2019 (con David Harbour di Stranger Things) non hanno riscosso il successo meritato; in particolare, i primi due hanno incassato "soltanto" 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Ma la speranza è l'ultima a morire: anche Selma Blair vorrebbe realizzare Hellboy 3, anche in assenza del celebre attore.

"Quello che succede al personaggio e al franchise non mi importa" ha continuato Perlman. "Preferisco soffermarmi sulla sensazione di averlo interpretato, e di averlo fatto per un grandissimo regista".

E voi cosa ne pensate? Hellboy 3 vedrà la luce prima o poi, o rimarrà un rimpianto per tutti gli appassionati della saga? Fatecelo sapere nei commenti!