Hellboy 3, Doug Jones tornerebbe per il trequel di Guillermo Del Toro? Risponde l'attore

Durante una recente intervista con Jamie Lovett di Comicbook.com, il camaleontico artista e interprete Doug Jones ha avuto modo di parlare della sua carriera cinematografica e rispondere a qualche domanda della giornalista, una relativa a un suo possibile ritorno in un eventuale Hellboy 3 di Guillermo Del Toro.

Jones ha così risposto:



"Questa è una gran bella domanda. Penso che ormai tutti avevamo capito che questa nave era salpata dopo il reboot di Neil Marshall, ma alla fine il film non è andato come sperato. Questo significa che tornerei indietro per provare a riprendere la storia rimasta inconclusa e continuare con un Hellboy 3? Non lo so, onestamente. È un qualcosa molto al di sopra della mia paga per indovinare questa risposta. Però lasciatemi dire una cosa. Se dovessero mai fare una cosa del genere, mi venisse offerto il ruolo e fossi libero di farlo, diavolo sì, sarei assolutamente coinvolto e molto felice di farlo".



Anche Perlman ha parlato di un possibile ritorno di Hellboy 3 in discussione: "Dentro di me sento sempre questo tizzone acceso che mi dice che un giorno Guillermo si sveglierà e dirà 'fanculo, dobbiamo finire questa trilogia'. Poi vedo quanto è impegnato e mi sembra tutto poco realistico".



Vi lasciamo alla recensione di Hellboy con David Harbour.