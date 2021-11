Hellbound, Yeon Sang-ho sgancia la bomba: 'La saga di Train to Busan continuerà'

Pochi giorni dopo i primi dettagli sul titolo del remake USA di Train to Busan, il creatore del film originale Yeon Sang-ho ha rivelato che la sua saga zombie continuerà con un nuovo capitolo.

Parlando con Variety per il tour promozionale di Hellbound, la sua popolare serie tv distribuita da Netflix, il regista ha spiegato: "Ci sono un sacco di idee che ho per il futuro di quella saga, personalmente penso che Train to Busan sia pronta per continuare. Con un po' di fortuna, credo che un nuovo film nella serie sia più che fattibile".

La saga di Train to Busan al momento è composta da tre capitoli, col prequel animato Seoul Station e il sequel Peninsula nati dal successo internazionale dello zombie-movie del 2016. Secondo Sang-ho, un quarto episodio - o terzo film live-action, che dir si voglia - avrà uno stile più vicino al capitolo originale che non al sequel Peninsula. "Peninsula era un film post-apocalittico molto incentrato sugli inseguimenti in auto. La storia a cui sto pensando per continuare la saga sarebbe molto più vicina a Train to Busan, nel senso che l'idea è quella di ambientare la narrazione in uno spazio piccolo e ristretto. Non lo so, ci sto lavorando. Diciamo che sarà una via di mezzo tra Train to Busan e Peninsula".

